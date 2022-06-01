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Українці запевнили нас, що вони не використовуватимуть ракети проти цілей на території РФ, - Блінкен

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Українці запевнили нас, що вони не використовуватимуть ракети проти цілей на території РФ, - Блінкен
Україна не використовуватиме ракетні системи, які їй нададуть США, для завдання удару по території РФ.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Цензор.НЕТ.

"Українці запевнили нас, що вони не використовуватимуть її проти цілей на російській території. Є довіра між Україною та США. Навіть раніше президент Байден дуже чітко заявляв президентові Путіну, що зроблять США, якщо буде ця агресія.

Хочемо чітко зазначити, що це було прямо сказано від президента Байдена - Путіну. Росія вирішила здійснити цю агресію, незважаючи на всі наші зусилля, які тривали багато місяців, вони почали цей конфлікт", - сказав він.

Також дивіться: Спільна пресконференція Блінкена та Столтенберга. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Цікаво, чи була взагалі така війна в історії, коли одній країні було заборонено наносити удари по аргесору?
  • Бенина Мама
    Поскольку Крым- это Украина, то по Севастополю и парашному флоту с керченским мостом можно и нужно. Главное ракеты нужные получить вместо закатанного в асфальт "Грома".
  • Welt Schmerz
    ...але це не точно.
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