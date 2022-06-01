США оголосили про нову військову допомогу Україні на $700 млн: Ракетні системи великої дальності та великокаліберна зброя
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Новий пакет допомоги був схвалений президентом Байденом сьогодні вранці.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
У новий пакет військової допомоги увійшли, зокрема, ракетні системи великої дальності, а також, за даними американських ЗМІ, інша великокаліберна зброя.
Блінкен не назвав точного розміру пакета допомоги, але напередодні кореспондент "Голосу Америки" повідомляв, що сума нової зброї, яку отримає Україна оцінюється в 700 млн доларів.