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США оголосили про нову військову допомогу Україні на $700 млн: Ракетні системи великої дальності та великокаліберна зброя

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США оголосили про нову військову допомогу Україні на $700 млн: Ракетні системи великої дальності та великокаліберна зброя
Новий пакет допомоги був схвалений президентом Байденом сьогодні вранці.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

У новий пакет військової допомоги увійшли, зокрема, ракетні системи великої дальності, а також, за даними американських ЗМІ, інша великокаліберна зброя.

Блінкен не назвав точного розміру пакета допомоги, але напередодні кореспондент "Голосу Америки" повідомляв, що сума нової зброї, яку отримає Україна оцінюється в 700 млн доларів.

Також читайте: Українці запевнили нас, що вони не використовуватимуть ракети проти цілей на території РФ, - Блінкен

Топ коментарі

  • Дик Шелдон
    Треба дякувати тому, що дають. Хто винний, що зелені занедбали власну українську ракетну програму?
  • Mykola Trofimenko
    Дякуємо!
  • Bohdanov Dmytro
    нам дали ту інформацію, яку можна озвучити. Інше - повинно бути таємницею і для нас і для ворогів. Хай москалі ссуться
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