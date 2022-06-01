Російські окупанти на півдні України викрадають людей, перевдягнувшись в однострій ЗСУ, - ОК "Південь"

Російські військові влаштовують провокації з перевдяганням в однострій ЗСУ в тимчасово окупованих населених пунктах півдня України, хапають і вивозять в невідомому напрямку жителів, які погоджуються їм допомагати, вважаючи українськими солдатами.

Про це повідомляє речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чергові провокації з перевдяганням рашисти влаштовують в окупованих населених пунктах. Врядившись у однострій Збройних сил України, вони ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що своїм допомагає, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень і зв’язку", - зазначив Назаров.

Віроломству й застосуванню заборонених методів і форм ведення війни ганебною армією світу немає меж, констатував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шість офіцерів-рашистів ліквідовані в Україні. ФОТОрепортаж

Крім того, загарбники також намагаються хитрощами з оформленням мобільних карт кримського оператора виманити у громадян їх паспортні дані для фальшування запланованого майбутнього псевдореферендуму.

Речник ОК "Південь" зауважив, що склад корабельного угруповання ворожих сил в Чорному морі не зазнав змін. А от ворожі міни море продовжує виносити до берегів Одещини. Вже четверту морську міну за дві доби виявлено неподалік одного з пляжів області. Фахівцями корабельної підривної команди Військово-Морських сил підривають їх просто в морі - на безпечній відстані від берега.