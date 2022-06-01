Путін, розпочавши війну з Україною, недооцінив можливості українців захищатися та єдність союзників у їх підтримці, - Столтенберг
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент Путін зробив стратегічну помилку – він цілком і повністю недооцінив силу, волю та здібності українського народу та української армії захистити себе, та недооцінив єдність союзників та партнерів НАТО підтримати Україну", - сказав Столтенберг у Вашингтоні під час спільної прес-конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Столтенберг упевнений у необхідності продовжувати підтримувати Україну, оскільки "альтернатива – не підтримувати Україну". "Це дозволить президентові Путіну перемогти. Це буде небезпечно для всіх нас, і ціна, яку нам доведеться заплатити, буде вищою, ніж зараз інвестувати у підтримку", - сказав генсек НАТО.
Відповідаючи питанням про можливе закінчення цієї війни, Столтенберг сказав: "Війни не можна передбачати. Ми були здатні передбачити напад, але як ця війна продовжуватиметься – передбачити важко. Але те, що ми знаємо напевно, це те, що всі війни закінчуються за столом переговорів. І про це чітко заявив президент Зеленський. Але те, що відбувається за столом переговорів, також повністю залежить від ситуації на полі бою. І це те, що ми робимо – ми підтримуємо їх у їхньому праві захищати себе. Я впевнений і довіряю політичному керівництву України в тому, щоб приймати тяжкі рішення щодо переговорів та з чим погоджуватися, коли переговори розпочнуться".