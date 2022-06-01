Путін, розпочавши війну з Україною, недооцінив можливості українців захищатися та єдність союзників у їх підтримці, - Столтенберг

Президент Росії Володимир Путін, розпочавши війну проти України, зробив стратегічну помилку, недооцінивши можливості українців захищатись та здатність союзників підтримувати Україну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Путін зробив стратегічну помилку – він цілком і повністю недооцінив силу, волю та здібності українського народу та української армії захистити себе, та недооцінив єдність союзників та партнерів НАТО підтримати Україну", - сказав Столтенберг у Вашингтоні під час спільної прес-конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Столтенберг упевнений у необхідності продовжувати підтримувати Україну, оскільки "альтернатива – не підтримувати Україну". "Це дозволить президентові Путіну перемогти. Це буде небезпечно для всіх нас, і ціна, яку нам доведеться заплатити, буде вищою, ніж зараз інвестувати у підтримку", - сказав генсек НАТО.

Відповідаючи питанням про можливе закінчення цієї війни, Столтенберг сказав: "Війни не можна передбачати. Ми були здатні передбачити напад, але як ця війна продовжуватиметься – передбачити важко. Але те, що ми знаємо напевно, це те, що всі війни закінчуються за столом переговорів. І про це чітко заявив президент Зеленський. Але те, що відбувається за столом переговорів, також повністю залежить від ситуації на полі бою. І це те, що ми робимо – ми підтримуємо їх у їхньому праві захищати себе. Я впевнений і довіряю політичному керівництву України в тому, щоб приймати тяжкі рішення щодо переговорів та з чим погоджуватися, коли переговори розпочнуться".

Також читайте: Ніхто не має точних прогнозів, коли скінчиться війна, - Столтенберг