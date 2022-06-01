Угорщина, звільнена від нафтового ембарго щодо російської нафти, вимагає зняти санкції з Кирила
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Угорщина зажадала, щоб голова московської церкви патріарх Кирил, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, було виключено зі списку 6 пакетів санкцій ЄС проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Будапешт зажадав, щоб патріарха Кирила було виключено із запропонованого списку осіб, які підпадають під санкції", - пише видання.
За даними журналістів, Угорщина також порушила незначні технічні питання, пов'язані із забороною на нафту.
"За словами офіційних осіб, терміни затвердження пакета послами поки що неясні", - додають в агентстві.