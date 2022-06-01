Німеччина передасть Україні чотири реактивні системи залпового вогню "Mars II", - Tagesspiegel

Німеччина має намір передати Україні чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) типу "Mars II" для відбиття російської агресії.

Про це повідомляє у середу німецьке видання Tagesspiegel із посиланням на співрозмовників в урядових колах Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Німеччина також хоче відправити Україні з власних запасів чотири реактивні системи залпового вогню "Mars II" (виробництва – ред.) збройного концерну "Krauss-Maffei-Wegmann". Про це Tagesspiegel дізнався з урядових кіл", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що канцлер ФРН не згадував про конкретно про "Mars II" у своїй сьогоднішній промові у Бундестазі, оскільки "відповідна угода зі США була досягнута буквально нещодавно".

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За даними німецьких ЗМІ, реактивні системи залпового вогню типу "Mars II" виробництва компанії "Krauss-Maffei-Wegmann" знаходяться на озброєнні Бундесверу з 1990 року. Залежно від типу боєприпасів, вони можуть вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. При цьому "Mars II" може використовувати керовані ракети з підтримкою GPS для "точного враження цілей" або мінометними снарядами "для блокування ділянок місцевості". За хвилину установка може випустити 12 ракет.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц під час свого виступу в Бундестазі заявив, що Німеччина поставить в Україну систему протиповітряної оборони типу IRIS-T, сучасну РЛС визначення координатів цілі, а також розглядає можливість постачання реактивних систем залпового вогню у співпраці з США.