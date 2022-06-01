Новини

Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого польських політиків Ярослава Качинсього і Моравецького

1 80715
Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого польських політиків Ярослава Качинсього і Моравецького
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня голови ради міністрів Республіки Польща Матеуша Моравецького та віце-прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнам на офіційний сайт президента України.

"Нагороди присвоюються за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні президента.

Читайте також: Уряди України і Польщі підписали вісім угод про співпрацю, - Шмигаль

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В Херсонской области со стороны Днепропетровщины освобождены более 20 населенных пунктов,- глава ОВА Геннадий Лагута. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.
  • Only
    Полякам величезна подяка за підтримку!

    Сподіваюсь, що це і для всіх простих людей відзнака!
  • Підлога Маккартні
    Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
    Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
    органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини