Зеленський нагородив орденами Ярослава Мудрого польських політиків Ярослава Качинсього і Моравецького
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня голови ради міністрів Республіки Польща Матеуша Моравецького та віце-прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнам на офіційний сайт президента України.
"Нагороди присвоюються за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні президента.