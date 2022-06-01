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Окупанти з Кінбурнської коси обстріляли "Градами" Очаків, - ОК "Південь"

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Окупанти з Кінбурнської коси обстріляли "Градами" Очаків, - ОК "Південь"
Окупанти з Кінбурнської коси з РСЗО "Град" обстріляли місто Очаків Миколаївської області.

Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для коригування вогню та оцінки результатів вогневого нальоту супротивник двічі запускав безпілотники.

Внаслідок удару зруйновано приватний будинок, суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно. Пожежу вдалося загасити. За попередньою інформацією, поранення отримала одна людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Очаків забороненими касетними снарядами з метою дискредитувати ЗСУ, - ОК "Південь"

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
    Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
    органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
  • Денис Дмитриенко
    твари они и везде твари - рука не дрогнет убить руского...
  • izzabaru
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