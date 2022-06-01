Окупанти з Кінбурнської коси обстріляли "Градами" Очаків, - ОК "Південь"

Окупанти з Кінбурнської коси з РСЗО "Град" обстріляли місто Очаків Миколаївської області.

Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для коригування вогню та оцінки результатів вогневого нальоту супротивник двічі запускав безпілотники.

Внаслідок удару зруйновано приватний будинок, суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно. Пожежу вдалося загасити. За попередньою інформацією, поранення отримала одна людина.

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