На Херсонщині ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів, - ОВА
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На Херсонщині з боку Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів.
Про це голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З (боку) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів", - сказав Лагута.
Він наголосив, що ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонщину.
Також Лагута зазначив, що Херсонщину залишили близько 50% населення.