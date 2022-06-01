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На Херсонщині ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів, - ОВА

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На Херсонщині ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів, - ОВА
На Херсонщині з боку Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів.

Про це голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З (боку) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів", - сказав Лагута.

Він наголосив, що ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонщину.

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Також Лагута зазначив, що Херсонщину залишили близько 50% населення.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Борислав Береза, з окопу:
    "Феерический мудак и одновременно Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, который сбежал в первые же часы из области, как сцыкло, в эфире национального телемарафона заявил, что со стороны Днепропетровской области были освобождены более 20 населенных пунктов региона.
    В вечерней сводке Генштаба об этом ни слова. Потому что так надо. Но мудак, который сбежал и бросил область пытается хвйповать и говорит то, что не надо говорить по многим причинам. Задолбали эти хайпожоры. Пусть лучше расскажет, как сбежал и почему русня прошла через Чонгар? Или про это он будет молчать? Лучше пусть молчит о другом".
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Дуже дуже дякую...(вибачте за егоізм)
    Віримо в ЗСУ
  • 5 копійок
    Зелений зрадник здав Херсон без бою, а тепер воїни кладуть свої життя щоб його звільнити.
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