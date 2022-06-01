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ЗСУ провели контратаку в Сєверодонецьку та захопили полонених, - ОВА

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ЗСУ провели контратаку в Сєверодонецьку та захопили полонених, - ОВА
Російські загарбники окупували 80% території міста Сєвєродонецьк на Луганщині, але українські захисники здійснили низку контратак і захопили в полон шістьох російських бойовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це  очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив в ефірі телемарафону

 "Навіть сьогодні наші хлопці здійснювали такі пробні контратаки, навіть на деяких вулицях відсунули трохи росіян на їхній бік. Захопили полонених – зараз подивимося, що вони розкажуть. Шестеро.

Не ставте хрест на Сєвєродонецьку! За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця!"

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-черговий респект...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    справжні Герої...
    ВІРИМО У ЗСУ !!!
  • Підлога Маккартні
    дайте им метиллового спирта!!!
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