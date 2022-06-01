Російські війська обладнують інженерні позиції на північному кордоні України, - Міноборони

Російські війська споруджують інженерні позиції за 3 кілометри від державного кордону України в Брянській області.

Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська обладнують позиції в районах Подивоття та Некислиця, це Брянська область, Росія, близько 3 кілометрів від державного кордону України", - розповів він.

Російські села Подивоття та Некислиця знаходяться поблизу державного кордону України в Сумській області.

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Також пара російських літаків Су-35 завдали авіаудару по населеному пункту Білопілля на Сумщині.

Російські окупанти зводять також оборонні позиції на другому і третьому рубежі на Херсонщині та в Запорізькій області.

У Харківській області ворог посилює вогневу потужність бойових угруповань.