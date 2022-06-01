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Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ "Торнадо", - ОВА

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Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ "Торнадо", - ОВА
Російські війська 1 червня обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області з РСЗВ "Торнадо".

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети із РСЗВ "Торнадо". Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо.

На місці працюють рятувальники. Їх роботу ускладнює негода", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

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Топ коментарі

  • Владимир Бений 4ae0e923
    все правильно и умно сказано. только одно никогда не было . они никогда не были народом Бога и никогда ими не будут.
  • Александр Стороженко
    Погибло, все погибло! Умерло все, и мы умерли, бродим, как живые трупы и мертвые души. До сих пор ничего я не понимаю, мой ум отказывается вместить. Была могучая держава, нужная друзьям, страшная недругам, а теперь - это гниющая падаль, от которой отваливается кусок за куском на радость всему слетевшемуся воронью. На месте шестой части света оказалась зловонная, зияющая дыра. Где же он, великодушный и светлый народ, который влек сердца детской верой, чистотой и незлобивостыо даровитостью и смирением? А теперь - это разбойничья орда убийц, предателей, грабителей, сверху донизу в крови и грязи, во всяком хамстве и скотстве. Совершилось какое-то черное преображение, народ Божий стал стадом свиней[

    С Булгаков

    Почти 100лет прошло как эти слова были написаны, а в России так ничего и не изменилось
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