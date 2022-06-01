На Східному напрямку відбито 1 атаку росіян, знищено 38 окупантів, 3 одиниці бронетехніки, 1 артсистему, 1 склад з боєприпасами, - ОТУ "Схід"
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Протягом доби, 1 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: " Українська артилерія знищила склад з боєприпасами. Втрати ворога складають: особового складу – 38; БТР – 1; ББМ – 1; артилерійських систем – 1; мінометів – 2; АТТ – 2; БПЛА – 1; екіпаж БпАК – 1".