4 системи HIMARS, 4 гелікоптери, радари та протитанкова зброя, - Пентагон оприлюднив список озброєння, яке передається Україні

США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, довкола яких останній тиждень йшли активні обговорення, а також іншу зброю та обладнання.