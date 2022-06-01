4 системи HIMARS, 4 гелікоптери, радари та протитанкова зброя, - Пентагон оприлюднив список озброєння, яке передається Україні
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США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, довкола яких останній тиждень йшли активні обговорення, а також іншу зброю та обладнання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів увійшли:
чотири HIMARS;
чотири гелікоптери Мі-17;
1000 ракет до протитанкових систем Javelin;
15 тактичних машин;
5 протиартилерійських радарів;
2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;
6 тисяч одиниць протитанкової зброї;
запчастини та обладнання.