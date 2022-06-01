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4 системи HIMARS, 4 гелікоптери, радари та протитанкова зброя, - Пентагон оприлюднив список озброєння, яке передається Україні

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4 системи HIMARS, 4 гелікоптери, радари та протитанкова зброя, - Пентагон оприлюднив список озброєння, яке передається Україні
США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, довкола яких останній тиждень йшли активні обговорення, а також іншу зброю та обладнання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів увійшли:

чотири HIMARS;

чотири гелікоптери Мі-17;

1000 ракет до протитанкових систем Javelin;

15 тактичних машин;

5 протиартилерійських радарів;

2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;

6 тисяч одиниць протитанкової зброї;

запчастини та обладнання.

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Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    4 химарса єто пока только для обучения и наверное чтобы до змеиного достать,так надо имхо штук 20 для перелома на одном направлении
  • Olga Sverdlo
    4 от США. Ещё 4 похожих передают немцы.

    Это довольно точное оружие. Площади никто выжигать не будет. Будут точечные удары по складах и скоплениях в полосе 50 км от фронта.

    У нас целая ракетная бригада щас практически безоружная. Точки-у скорее всего уже на исходе. Им критически необходим такой девайс
  • Mykola Trofimenko
    А де написано що саме чотири HIMARS? На сайті начебто "High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition", кількість не вказана.
    До речі, "запчастини та обладнення" - це не як поляки з "запчастинами" для літаків?
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