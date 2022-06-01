Україна може отримати з Греції понад 100 радянських БМП-1А1, - ЗМІ

За інформацією німецького видання Die Welt, ФРН пропонує Україні бронетранспортери БМП-1А1 радянських часів, продані Греції майже 30 років тому, замість сучасних моделей Marder.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У 1994 році ФРН передала Греції сотні бронетранспортерів БМП-1А1 із колишніх запасів НДР. Тепер дідки-танкісти зі строкатою історією повинні допомагати Україні у війні з російськими військами, що наступають. У ході так званого кругового обміну Німеччина домовилася з Грецією, що бойові машини піхоти з колишніх запасів Національної народної армії (ННА) будуть доставлені через Афіни в Україну, а за даними Міноборони Греції, Афіни натомість отримають "стільки ж" бойових машин піхоти Marder", - пише видання.

БМП-1А1 засновані на радянській конструкції 1960-х років, але можуть використовуватись українськими Збройними силами без особливої підготовки, пише видання.

Наголошується, що 28 років тому Німеччина продала Греції 501 таку машину, проте частина з них була перепродана або знищена і, за оцінками військових експертів, на озброєнні Греції все ще перебуває близько 100 БМП-1. Грецькі ЗМІ говорять про максимум 200 екземплярів.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосили про круговий обмін із грецькими збройними силами. Деталі будуть опрацьовані в найближчому майбутньому між міністерствами оборони в Афінах та Берліні, щоб "якнайшвидше ввести угоду в дію".

При цьому Die Welt наголошує, що Київ, окрім старих БМП, хоче і сучасну західну зброю.

"Ще остаточно не ясно, яка точна кількість і як виглядає бізнес-модель із виробником Marder Rheinmetall. Бос Rheinmetall Армін Паппергер вже оголосив 10 травня, що протягом трьох тижнів він зможе поставити принаймні перші зразки із загальної кількості близько 100 Marder і що крім України будуть й інші зацікавлені сторони. Для німецької військової промисловості не за горами історична угода щодо кругового обміну, коли колишні країни Східного блоку поставлять колишню радянську зброю в Україну та будуть оснащені західним озброєнням як компенсацією", - йдеться в статті.

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Видання нагадує, що на початку квітня Німеччина вже також схвалила постачання Києву 58 бронетранспортерів БМП-1 Чехії. Також нещодавно був опублікований ще один круговий обмін: уряди Німеччини та Чехії домовилися, що Німеччина поставить 15 танків Leopard 2A4 із промислових запасів до Чехії, а потім ще до 50 Leopard 2A7 до Чехії, а Чехія поставила в Україну радянські танки Т-72, БМП-1 і гаубиці "Дана".