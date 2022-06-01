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Україна та Польща створять спільне оборонне підприємство з виробництва зброї та техніки

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Україна та Польща створять спільне оборонне підприємство з виробництва зброї та техніки
Україна та Польща планують створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.

Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Було підписано Меморандум про створення спільної польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами наших країн. Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення як зброї, так і військової техніки, інших комплектацій", - сказав Шмигаль.

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Він зауважив, що таке підприємство виведе оборонну співпрацю України та Польщі на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гарна та позитивна новина...
  • Mykola Trofimenko
    "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги"
  • Hobby Programming
    Доречі на території України є заводи з підземними цехами. І ті говно ракети їх не дістануть. Просто про це мало хто думає
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