Україна та Польща створять спільне оборонне підприємство з виробництва зброї та техніки

Україна та Польща планують створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.

Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Було підписано Меморандум про створення спільної польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами наших країн. Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення як зброї, так і військової техніки, інших комплектацій", - сказав Шмигаль.

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Він зауважив, що таке підприємство виведе оборонну співпрацю України та Польщі на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї.