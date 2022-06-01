Офіс Президента: Рішення Порошенка стали однією з причин повномасштабної війни

Однією з причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали ухвалені рішення політичного керівництва у 2015−2016 роках, коли президентом був Петро Порошенко, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на питання щодо оприлюднення свідчень проросійського нардепа Віктора Медведчука проти експрезидента, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом року стосовно Порошенка відбувалися слідчі дії. І вони просто доведені до кінця. Виникло запитання – чи треба це оприлюднити? Безперечно, треба. Тому що одна з причин цієї війни – у рішеннях політичного керівництва України 2015-2016 років. Це спроба зіграти на дві сторони, всидіти на двох стільцях, обдурити власну країну, водночас торгуючи з Росією. Адже тоді в Росії і зрозуміли, що при владі в Україні барига, що з цією країною можна легко розібратися, що вона продається, що Порошенко заробляє на крові. Тоді як Медведчук все безпосередньо регулював.

Далі, ключовий підозрюваний – Медведчук називає конкретні прізвища, розповідає про конкретні схеми, показує, як працював та які дозволи отримував, які адміністративні ресурси були задіяні. Викликати на допит названі прізвища – це звичайна юридична практика.

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Скажу більше: я хотів би, щоб хоча б один раз ми довели до кінця кримінальну справу, в рамках якої мають бути названі елементи війни, її причини, зокрема персональні – чому вона розпочалася у 2014 році. Пам'ятаєте дуже цікавий епізод, коли у Криму виходив один суб'єкт, якому Порошенко привласнив героя України? Який скинув зброю, по суті, зрадив країну, відмовився чинити опір – і це також є причиною війни. Добре б ще вийшов. Я розумію, різні обставини трапляються. Однак його "підняли на прапор" і дали героя.

Отже, було показано, що потрібно відмовитись від опору, принизити свою країну – і потім ти будеш героєм. І все це зробив суб'єкт, який на сьогодні є фігурантом кримінальної справи. Тож давайте вже почнемо все це розбирати? Це вже не питання політики. Порошенко дуже любить називати когось зрадником, грати у свої ігри. То йди, будь ласка, тепер відповідай", - розповів Подоляк.

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"Причин війни значно більше. Це один із напрямів, який спровокував війну. Так, була спроба легалізувати їх через "Мінськ-2". Це написання тієї кількості й тієї послідовності пунктів, які були неприйнятними для України. Підписуючи їх, Порошенко наперед знав, що цей напрям буде конфліктним. Не можна реалізувати всі пункти "Мінська". Але він це зробив.

Однією з причин війни є формування гігантського проросійського конгломерату під умовною назвою "Медведчук". Він не просто якийсь корупційний менеджер. Через нього тривалий час в Україну заходили ресурси формування проросійських позицій. Причому не просто в рамках проросійської конкуренції, а з тих позицій, що Україна має стати навколішки перед Росією, визнати її право анексувати Крим, вбивати людей на Донбасі, заходити в Україну будь-якої миті, формувати свій маріонетковий уряд.

Нам пощастило, що Медведчук настільки бездарний. Нам пощастило, що його ненавиділи. А уявіть, був би він таким, що набагато більше продається суспільству? Ми б мали на сьогодні третину парламенту та уряду під егідою проросійських сил. Причому яких? Тих, які завжди страждали експансіонізмом і шовінізмом. Які завжди говорили б, що України, як у концепції Путіна, не існує.

Ми хочемо отримати відповіді на запитання: як вийшло, що Медведчук став енергетичним та медійним олігархом. Більше того, він став ще й політичним лідером. Це ж не так. Це і є одна із причин війни, але не ключова. Причин багато", - додав Подоляк.

Нагадаємо, що затриманий СБУ Медведчук розповів про схеми виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу для прокачування через нього дизельного палива і закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Описуючи суть схем, Медведчук повідомив, що Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

В "Європейській солідарності" спростували звинувачення на адресу лідера політсили.