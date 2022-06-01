Росіяни анонсували удари по об'єктах цивільної інфраструктури Шостки на Сумщині

Російське міноборони заявило, що Київ збирається обстрілювати американськими ракетами територію РФ, тому заздалегіь говорять про удари по українських містах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжвідомчийо координаційний штаб Російської Федерації з гуманітарного реагування

У повідомленні зазначається: "За даними Міноборони РФ, найближчим часом у місто Шостка Сумської області очікується постачання із США ракетних систем великої дальності, за допомогою яких бойовики збройних формувань України за наказом СБУ планують завдавати ударів по прикордонній території РФ безпосередньо із житлових районів міста.

Цими діями українські військові розраховують спровокувати ЗС Росії на вогонь у відповідь, після чого звинуватити їх у невиборчих ударах по об'єктах цивільної інфраструктури та знищення українського мирного населення".

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