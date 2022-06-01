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Британія відправить Україні американські РСЗВ, але треба дозвіл США, - Politico

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Британія відправить Україні американські РСЗВ, але треба дозвіл США, - Politico
Велика Британія попросила США підписати план відправки передових ракетних систем середньої дальності в Україну. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні вранці поговорив з Байденом про передачу американських реактивних систем залпового вогню M270.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Завтра після зустрічі відбудеться обговорення між міністром закордонних справ Британії Ліз Трасс та держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомило джерело.

Велика Британія стане першою країною, яка відправить РСЗВ американського виробництва. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила.

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Топ коментарі

  • Alan Sandera
    Джонсону-Героя України треба однозначно
  • kelt kant
    Борис, дружище, не подведи! Больше РСЗО, дальнобойных и мощных!
  • Mykola Trofimenko
    Та висилайте відразу, аби час не гаяти, Байден підтримує
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