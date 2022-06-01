Україна отримає ще три дивізіони польських самохідних гаубиць Krab

Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох дивізіонів самохідних артилерійських установок Krab.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dziennik.pl.

Так, сторони домовилися про постачання близько 60 самохідних гаубиць. Вартість контракту оцінюється в 700 млн доларів.

Очікується, що артилерія надійде в Україну впродовж найближчих місяців.

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Польські артилерійські установки, які замовила Україна, виготовлятимуться на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною оборонного концерну Польщі. Поставки відбуватимуться поступово, оскільки виробнича потужність заводу становить 20-30 одиниць на рік.

Це перше експортне замовлення цих артилерійських установок.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Польща відправить українським військовим 18 гаубиць Krab.