17% бізнесу в Україні призупинило свою діяльність через війну, - Мінфін

Від початку російського вторгнення близько 17% бізнесу по Україні призупинили свою діяльність, до 30% - частково втратили активність порівняно з довоєнним станом.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо орієнтуватися на внутрішнє опитування бізнесу, на дані якого спирається і Нацбанк, то зараз 17% бізнесу по Україні призупинило свою діяльність. І до 30% частково втратили активність порівняно з довоєнним станом", - повідомив Марченко.

За словами міністра, у березні ситуація була значно гіршою.

"У квітні й травні ми бачимо, що ділова активність у країні пожвавлюється і бізнес поступово відновлює діяльність. Наразі малий і середній бізнес (I–III групи) можуть не сплачувати податки. Наприклад, III група замість 5% платить 2%. До того ж цю групу максимально розширено – і такий податок з обороту може платити чи не весь бізнес", - зауважив Марченко.

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"Зараз наш меседж для бізнесу простий: відновлюйте свою діяльність, продовжуйте працювати, сплачуйте податки. І це дуже важливо, бо податки йдуть, у першу чергу, на підтримку української армії. Якщо ми хочемо виграти у війні з РФ, бізнес має бути солідарний разом з державою та виконувати цю функцію", - підкреслив очільник Мінфіну.