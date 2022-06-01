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На Львівщині росіяни нанесли ракетний удар по транспортній інфраструктурі, 5 людей поранено, - ОВА

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На Львівщині росіяни нанесли ракетний удар по транспортній інфраструктурі, 5 людей поранено, - ОВА
Керівник Львівської обласної воєнної адміністрації Максим Козицький оприлюднив інформацію про вибухи в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

Козицький зазначив: "На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше".

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Пізніше він додав: "Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється".

Ще пізніше він написав: "Маємо уточнену інформацію щодо постраждалих у Стрийському районі. На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема".

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    когда уже антохе херащенко оторвут язык????
    оно уже такое нагавкало....только шо координат не дало...и то...считайте дало!!! казляра...
    (это я о том, шо этот мудозвон уже указал место и пояснил почему именно туда...тварь...наводчик)
  • Rostyslav Komarnytsky
    Одне мжу сказати точно - такий удар без коригувпльників не можливий. Як і сам вбір цілі без діючого активного агента. Сподіваюся, це розумію не лише я.
  • Оксана Гурай b549467a
    Єдине що скажу у воєнний час має існувати поняття воєнна таємниця. Не треба трубити у всі труби про те хто нам дає зброю яку скільки куди коли як і де.Бо чим більше такої інформації тим більше обстрілів.І не уточнюйте де саме той тунель і що з ним сталося. Хай здохнуть наші вороги.
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