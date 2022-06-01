На Львівщині росіяни нанесли ракетний удар по транспортній інфраструктурі, 5 людей поранено, - ОВА

Керівник Львівської обласної воєнної адміністрації Максим Козицький оприлюднив інформацію про вибухи в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

Козицький зазначив: "На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше".

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Пізніше він додав: "Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється".

Ще пізніше він написав: "Маємо уточнену інформацію щодо постраждалих у Стрийському районі. На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема".