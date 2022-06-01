США планують продати Україні чотири безпілотники "MQ-1C Gray Eagle", які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, - Reuters

Адміністрація Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire для використання на полі бою проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters повідомили три людини, знайомі з ситуацією.

Джерела сказали, що продаж безпілотників General Atomics все ще може бути заблокований Конгресом, повідомили джерела, додавши, що існує також ризик зміни політики в останню хвилину, що може зруйнувати план, який розглядається в Пентагоні протягом кількох тижнів. .

Україна використовує декілька типів менших безпілотних літальних систем малої дальності проти російських сил, які вторглися в країну наприкінці лютого.

Але "Сірий орел" є стрибком у технологіях, оскільки він може літати до 30 і більше годин залежно від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Grey Eagles є армійською версією більш відомого безпілотника Predator, який також може нести до восьми потужних ракет Hellfire.

Продаж є доволі значущим, оскільки він вперше ставить передову багаторазову систему США, здатну наносити багаторазові глибокі удари на полі бою проти Росії.

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