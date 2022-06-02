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Зеленський подякував збірній України за вихід у фінал плейофф відбору на ЧС-2022: "Дві години щастя, від якого ми відвикли"

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Зеленський подякував збірній України за вихід у фінал плейофф відбору на ЧС-2022: "Дві години щастя, від якого ми відвикли"
Президент України Володимир Зеленський подякував футболістам української збірної за перемогу у поєдинку зі збірною Шотландії в рамках відбору на Чемпіонат світу з футболу-2022.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Є миті, коли не треба багато слів!

Просто гордість!

Просто спасибі, хлопці!

Дві години щастя, від якого ми відвикли.

Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли.

Бо українці!

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Радість нашим військовим, усій нашій країні.

Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за "Ще не вмерла України…", яку не заглушити.

Воюємо, б’ємось, вистоїмо, переможемо.

Бо українці!" - написав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Да футболисты молодцы, но ты тут ни при чём, сори
  • Иван Петров 7e15acdf
    Всё что хорошо получается у Зеленского это примазываться к чужой славе. Он же этим занимался в своем Квартале. Приглашал звезду эстрады или кино и светился на её фоне. К его разочарованию президенство имеет другие стандарты.
  • 5 копійок
    Ану вилізь з відосиком що це тільки завдяки твоєму мудрому керівництву.
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