Зеленський подякував збірній України за вихід у фінал плейофф відбору на ЧС-2022: "Дві години щастя, від якого ми відвикли"

Президент України Володимир Зеленський подякував футболістам української збірної за перемогу у поєдинку зі збірною Шотландії в рамках відбору на Чемпіонат світу з футболу-2022.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Є миті, коли не треба багато слів!

Просто гордість!

Просто спасибі, хлопці!

Дві години щастя, від якого ми відвикли.

Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли.

Бо українці!

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Радість нашим військовим, усій нашій країні.

Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за "Ще не вмерла України…", яку не заглушити.

Воюємо, б’ємось, вистоїмо, переможемо.

Бо українці!" - написав Зеленський.