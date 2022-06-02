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Перехід ЗСУ на озброєння зразка НАТО збереже життя наших людей та наші території, - Залужний провів перемовини з французьким колегою Бюркаром

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Перехід ЗСУ на озброєння зразка НАТО збереже життя наших людей та наші території, - Залужний провів перемовини з французьким колегою Бюркаром
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Подякував колезі та в його особі всьому Французькому народу за надану допомогу та підтримку. Також висловив співчуття у звʼязку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка.

Поінформував свого візаві про поточну оперативну обстановку, зазначивши, що бойові дії ведуться майже на всіх напрямках. Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Пояснив, що операції носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій. Однак противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка. Це збереже життя наших людей і наші території".

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Топ коментарі

  • izzabaru
  • Владислав
    Нехай танки "Леклерк" помстяться за журналіста Леклерка. Око за око.
  • Saskia Jansen
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