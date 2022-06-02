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Росія прагне винищити населення Донбасу, - глава МЗС Німеччини Бербок

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Росія прагне винищити населення Донбасу, - глава МЗС Німеччини Бербок
Масовані обстріли, які Росія веде на сході України, мають на меті повністю знищити супротив та загалом цивілізацію на Донбасі.

Про це під час виступу у парламенті заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Спершу - ракети, потім - артилерія, згодом - авіація, а після цього, коли все зрівняно з землею, заїжджають танки. Це - нова хвиля руйнувань. Це значить, що це також стратегія депопуляції, винищення цивілізації на Донбасі", - сказала Бербок.

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Вона також розкритикувала заклики опозиційних партій домагатися дипломатичного вирішення шляхом перемовин із Путіним.

"Ми пересвідчилися у сусідніх з Україною країнах, що припинення насильства не означає автоматично свободу, а швидше, навпаки", - зазначила міністр.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Solsky Wasyl
    завдяки політиці макрєлі, німці мало не залишилися без армії і зброї, і де питається дивився їх офігенно-разофігенський фіскальний апарат - це, курва її мати, корупція чистої води і небачених розмірів. Можливо до німців нарешті доходить, що як би Україна програла, вони були б одразу після Польші. І стара дружба не допомогла би. У нас тут теж багато хто з русскіми дружбу водив, мед-пиво пив і що? Не допомогло.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Габек по сути вытащил на себе нефтяное эмбарго, и газ сократил. Но они с Анналеной в одной команде.
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