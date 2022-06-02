Байден і Столтенберг обговорять посилення союзників на тлі агресії Росії, - Білий дім

Президент США Джо Байден планує зустрітися в четвер з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні, де обговорить, у тому числі посилення союзників по НАТО на тлі війни, яку росія розв’язала в Європі.

Про це повідомила в середу під час брифінгу в Білому домі речниця адміністрації Байдена Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент разом із радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном матиме зустріч у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом",- заважила речниця адміністрації президента США.

За її словами, сторони "обговорять заходи з підготовки до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, а також посилення наших трансатлантичних союзників".

Глава Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наразі перебуває з візитом у США. В середу він уже провів низку зустрічей, у тому числі з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

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