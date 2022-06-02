Європа змінюється через війну в Україні: Франція та Німеччина втрачають свої позиції, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що з громадської думки в Європі протягом останніх трьох місяців витісняється думка про те, що Німеччина та Франція відіграють вирішальну роль у "європейських справах". Поряд із ЄС важливу роль відіграватимуть малі альянси.

Про це сказав Кулеба в інтерв'ю в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він сказав, що Україна зацікавлена у продовженні формування малих альянсів і зараз працює з Великою Британією та Польщею над розвитком тристороннього формату, який був заснований незадовго до початку війни. "Тепер він почав дрейфувати у бік безпеки", – сказав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шостий пакет санкцій має небезпечний прецедент, - Кулеба

На думку міністра, малі альянси та Євросоюз не суперечать один одному, бо малі альянси розв’язують конкретні завдання.

"Європа зараз дуже змінюється. За три місяці ідея про те, що вирішальну роль у європейських справах відіграють Франція та Німеччина, у громадській думці почала витіснятися. Люди побачили, що Польща може бути лідером, що Британія може бути лідером, люди побачили, що США у Європі все ще залишаються лідером", – сказав Кулеба.

Він вважає, що остаточну конфігурацію Європи за результатами російсько-української війни передбачити дуже складно. "Але загальний контур можна побачити. Безумовно, буде ЄС, але також будуть малі компактні альянси, які розв’язуватимуть конкретні завдання, і взагалі Європа стане різноманітнішою щодо гравців", – спрогнозував глава МЗС.