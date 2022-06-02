Ракетним ударом росіян уражена залізнична інфраструктура. Бескидський тунель не постраждав, - Укрзалізниця

Сьогодні ракетним ударом в черговий раз була пошкоджена залізнична інфраструктура на Львівській залізниці. Відомо, що постраждалих серед залізничників немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовують фахівці, проводиться огляд місця ракетного удару. Відомо, що затримуються три пасажирські поїзди, вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.

Також Олександр Камишин підкреслив, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.

Пізніше в "Укрзалізниці" назвали пасажирські поїзди, які затримуються через ракетний удар. З графіка проходження вибилися: №30 Ужгород-Київ; №13 Солотвино-Київ, 145 Львів-Ужгород.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 1 червня у Львівській області прогриміли вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури, в результаті якого кілька людей отримали поранення.