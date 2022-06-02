На Південному напрямку 1 червня знищено 21 окупанта, 4 танки, 1 САУ, 3 безпілотники та 2 катери, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" опублікувало інформацію щодо оперативної ситуації 1 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "В нашій операційній зоні триває ведення бойових дій по зайнятих рубіжах. Ворог не знаходить сил та підтримки для створення нових ударних угруповань. Намагається компенсувати свою нездатність до атак авіаційними та артилерійсько-ракетними ударами. Парою ворожих гелікоптерів Мі-8 атаковані наші позиції. Без втрат.

А ось безпілотні розвідники, що збирали інформацію з неба над Миколаївщиною, відзвітувати не встигли, оскільки були влучно збиті нашими зенітно-ракетними підрозділами.

Знов важкою ствольною артилерією типу "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган" був обстріляний Миколаїв. По житлових кварталах хаотично гатили 203 мм снаряди, а касетні – трощили промислову інфраструктуру. Одна людина загинула, щонайменше троє отримали поранення.

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Наші ракетно-артилерійські підрозділи за добу позбавили противника 21 рашисти, 1 зенітної та 1 самохідної артилерійської установки, 4 танків Т-72, 4 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки, 3 БПЛА, 3 польових пунктів боєприпасів, а також 2 швидкісних десантних катерів, що були приховані рашистами в Дніпро-Бузькому лимані в готовності до відпрацювання диверсійної-розвідувальних дій. Не сталося.

Тим часом, в Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами зросла до 3, десантних – не спостерігається. Рашисти відтягнули 2 підбитих "потопельника" з числа "Рапторів" від Зміїного до пункту базування в Севастополі із залишками надії їх реанімувати.

Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною. Ворог, щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів, продовжує інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях (школах, лікарнях, дитячих садках і т.п). Будьте уважними і пильними, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Вірте в сили оборони та безпеки і не заважайте їм виконувати свої завдання".

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