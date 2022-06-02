Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру - загинуло троє ченців, ще троє зазнали поранення

30 травня 2022 року в результаті обстрілів міста Святогірськ (Донецька область) було заподіяно руйнування Свято-Успенської Святогірської лаври, є жертви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви (МП).

"… 30 травня під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської лаври. Під час обстрілу загинули благочинний лаври архімандрит Галактіон, чернець Аристоклей, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій. Кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома", – повідомив митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон, архімандрит Святогірської лаври.

Зазначається, що зв'язок із лаврою вже тривалий час відсутній.

Як раніше повідомляв Офіс генпрокурора України, 4 травня внаслідок обстрілу Свято-Успенської Святогірської лаври у Краматорському районі постраждали 7 людей.

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