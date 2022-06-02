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Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру - загинуло троє ченців, ще троє зазнали поранення

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Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру - загинуло троє ченців, ще троє зазнали поранення
30 травня 2022 року в результаті обстрілів міста Святогірськ (Донецька область) було заподіяно руйнування Свято-Успенської Святогірської лаври, є жертви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви (МП).

"… 30 травня під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської лаври. Під час обстрілу загинули благочинний лаври архімандрит Галактіон, чернець Аристоклей, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій. Кількість загиблих та постраждалих мирян наразі невідома", – повідомив митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон, архімандрит Святогірської лаври.

Зазначається, що зв'язок із лаврою вже тривалий час відсутній.

Як раніше повідомляв Офіс генпрокурора України, 4 травня внаслідок обстрілу Свято-Успенської Святогірської лаври у Краматорському районі постраждали 7 людей.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    Олександр Бригинець

    @bryhynets

    ·
    7h

    І біда не не в тому, що Банкова лупить по Пороху… вони це завжди прямо чи приховано робили… а ми усі знаємо ціну цим потугам Біда в тому, що вони (а це усі спікери Банкової) фактично виправдовують Путіна, повторюючи його тези, що він війною ЗМУЩЕНИЙ був захищатися…
  • НБ
    Придурок, а хто ж створив цю армію яка наперекір зеленому гівну стала воювати за Україну так що ніяка агентура в апараті зечма не змогла її зупинити?
  • Andy S 89bd7d80
    Это - рашизм - православный фашизм, с благословения патриарха Кирилла.
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