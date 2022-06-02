До Бучі повернулися близько 2 тисяч дітей, - ОП
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі.
"Сьогодні був у Бучі. Місто просто не впізнати. За офіційними даними, сюди повернулися до 2 000 дітей. Ми маємо докласти неабияких зусиль, щоб це місто асоціювалось не з тим жахом, який влаштували тут російські солдати, а з розвитком, сміхом та майбутнім", - зазначив Тимошенко.
Тимошенко розповів, що у Бучі почала працювати соціальна програма ЮНІСЕФ "Спільно", яка покликана надавати допомогу дітям та родинам.
Він додав, що ця ініціатива функціонує у містах, де тимчасово припинені або недостатньо соціальних сервісів, медичних послуг, психологічної допомоги для сімей з дітьми, які постраждали від війни.
"Тут надають психологічну допомогу, є навчальні активності для розвитку дітей, надають індивідуальні освітні набори", - пояснив заступник очільника ОП.
Тимошенко подякував за підтримку міжнародним партнерам України й усім, хто допомагає відбудувати країну для дітей.