До Бучі повернулися близько 2 тисяч дітей, - ОП

Буча на Київщині відновлюється після злочинів російських загарбників, у місто вже повернулися близько 2 000 дітей.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі.

"Сьогодні був у Бучі. Місто просто не впізнати. За офіційними даними, сюди повернулися до 2 000 дітей. Ми маємо докласти неабияких зусиль, щоб це місто асоціювалось не з тим жахом, який влаштували тут російські солдати, а з розвитком, сміхом та майбутнім", - зазначив Тимошенко.

Тимошенко розповів, що у Бучі почала працювати соціальна програма ЮНІСЕФ "Спільно", яка покликана надавати допомогу дітям та родинам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 13 тис. справ відкрито через воєнні злочини РФ, - Венедіктова

Він додав, що ця ініціатива функціонує у містах, де тимчасово припинені або недостатньо соціальних сервісів, медичних послуг, психологічної допомоги для сімей з дітьми, які постраждали від війни.

"Тут надають психологічну допомогу, є навчальні активності для розвитку дітей, надають індивідуальні освітні набори", - пояснив заступник очільника ОП.

Тимошенко подякував за підтримку міжнародним партнерам України й усім, хто допомагає відбудувати країну для дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 98 днів повномасштабного вторгнення внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей, - Зеленський. ВIДЕО