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НАТО не прогнозує якої-небудь відповіді Росії на передачу Україні американських РСЗВ, - Столтенберг

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НАТО не прогнозує якої-небудь відповіді Росії на передачу Україні американських РСЗВ, - Столтенберг
НАТО не передбачає яких-небудь заходів у відповідь з боку Росії на рішення США поставити сучасне озброєння Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на заяву генсека альянсу Єнса Столтенберга.

"Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники по НАТО — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, а це право закріплено в договорі ООН", - сказав Столтенберг.

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Топ коментарі

  • vterra w
    він уже не передбачає, на третій місяц дійшло,
    а раніше дати зброю не міг додуматись
  • Олег Іванів 00188d35
    Після срачу, який розкидає ОП, думаю, взагалі перестануть давати зброю. Як тільки американці та європейці зрозуміють, що в Україні немає демократії, то і захищати їм немає що.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Если бы сразу начали передавать как все прочее оружие, то и разговоров бы никаких не было, как и Керчинского моста...
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