НАТО не прогнозує якої-небудь відповіді Росії на передачу Україні американських РСЗВ, - Столтенберг
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НАТО не передбачає яких-небудь заходів у відповідь з боку Росії на рішення США поставити сучасне озброєння Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на заяву генсека альянсу Єнса Столтенберга.
"Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники по НАТО — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, а це право закріплено в договорі ООН", - сказав Столтенберг.