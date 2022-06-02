Армія РФ уникає боїв на Сіверському Донці в спробі захопити Лисичанськ, - ISW

Російські війська намагаються просунутися в Лисичанськ Луганської області, уникнувши боїв на Сіверському Донці з боку Сєвєродонецька.

Про це свідчать дані інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Окупанти ведуть бої в Устинівці та Мирній Долині, що, ймовірно, є спробою просунутися на північний захід до Лисичанська, не перетинаючи річку Сіверський Донець з боку Сєверодонецька.

Вони також борються за контроль над Білогорівкою, де на початку травня зробили дорогу і невдалу спробу форсування річки Сіверський Донець, і Врубівкою, що дозволить їм наступати на Лисичанськ із заходу.

Аналітики відзначають, щоб російські сили отримали доступ до Слов'янська по дорозі, їм потрібно буде перетнути міст через річку Сіверський Донець за межами Райгородка, але мабуть росіяни не змогли це зробити, і все ще не контролюють дорогу Райгородок-Слов'янськ.

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