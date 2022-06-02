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В Міноборони Британії підтвердили, що передадуть Україні ракетні системи MLRS M270, - CNN

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В Міноборони Британії підтвердили, що передадуть Україні ракетні системи MLRS M270, - CNN
Британія передасть Україні ракетні системи залпового вогню MLRS M270, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км.

Про це заявив у середу міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У заяві міністерства вказано, що цей крок було узгоджено з рішенням Сполучених Штатів надати Україні високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

"Велика Британія виступає на боці України й відіграє провідну роль у забезпеченні її героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною їм для захисту своєї країни", - сказав Воллес.

У міру того, як змінюється тактика Росії, повинна змінюватися й підтримка України, підкреслив він.

"Високоефективні реактивні системи залпового вогню дадуть змогу нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування Росією далекобійної артилерії, яку путінські війська використовують без розбору, щоб зрівняти міста з землею", - додав британський міністр.

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За його словами, українські військові пройдуть відповідні навчання у Британії, "щоб ефективність пускових установок була максимальною".

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
  • Alex Sav 8157c114
    Британія і Америка-ось стовпи свободи і демократії
    Польща і Прибалтика-
    все остальне- ганси і жабоїди-дерьмо на лопаті
  • Vedana
    Чуєте, британці, а ви можете нам передати ще щось з більшою дальністю, нікого не питаючи і ні з ким не узгоджуючи ?

    Є у вас щось таке ?
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