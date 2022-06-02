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Триває переоснащення окремих підрозділів ЗС Білорусі сучасними зразками озброєння та військової техніки, - Генштаб

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Триває переоснащення окремих підрозділів ЗС Білорусі сучасними зразками озброєння та військової техніки, - Генштаб
Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі по населених пунктах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі знімають з баз зберігання танки та БМП, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Бояться що за "лютнево-березневу "заподлянку" навішаємо "піздюлєй"? Правильно бояться Ми не злопам"ятні - просто розізлені та маємо пам"ять хорошу!
  • Roman Osen
    Україна пообіцяла США, що не буде наносити ракетні удари по території Росії з нової ракетної зброї. А Білорусь, це не Росія.
  • Roman Osen
    Зразу з підводним човном.
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