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У нас кожна людина має значення, а росіяни гинуть так, ніби вони не люди, а пил під ногами господарів Росії, - Зеленський

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У нас кожна людина має значення, а росіяни гинуть так, ніби вони не люди, а пил під ногами господарів Росії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що життя українців змінилося у воєнний час, проте в Україні кожна людина має значення, на відміну від принципів життя окупантів.

Про це Зеленський зазначив у відеозверненні у ніч проти четверга, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі бачать, що Росія несе Україні і що хоче принести до інших країн Європи. Повна зневага до окремих людей, до цілих народів. Російська держава настільки не поважає навіть власних громадян, що вони й не розуміють, у чому взагалі полягає цінність людського життя", - заявив глава держави.

Він зазначив, що "російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пил під ногами господарів Росії".

"Принципи нашого життя зовсім інші. І хоча життя з приходом воєнного часу змінилося, наші принципи залишаються незмінними. Кожна людина має значення. Ось це головне, що відрізняє нас від окупантів", - наголосив президент.

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Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Тільки щось життя Воїнів Азова,зелене чмо пустило під жорнова війни!
    Де,в якій країні світу,головнокомандувач здає в полон своїх бійців?
    Брешучи,називає це евакуацією!
    Тільки зелен мразі,можуть подавати законопроекти на розстріл своїх солдат в військовий час!
    Понабирали простітуток,та корабельних сосен в свою партію і вони керують Україною!
  • jklpqrs
    Тут надо задать вопрос: чия людина? Если людина коломойского, то да, имеет значение.
    Если простолюдина - то его надо рассматривать как гуся, которого нужно ощипать и при этом чтоб не сильно орал. Это, конечно, тоже важно, но все-же не настолько, как "людина коломойского".
  • саша паламарчук
    І Ярослав Журавель?
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