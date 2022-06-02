Окупанти обстріляли із артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко
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Війська РФ обстріляли із артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривалі тривоги вночі. Ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною. Кілька разів ударив із артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Людей не зачепило. Зараз в області все нормально", - зазначив він.