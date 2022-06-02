Окупанти готують обстріли освітніх закладів на Донеччині. В російських пабліках повідомляють, що там нібито "вогневі позиції нацбатів", - Андрющенко
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Росіяни готують черговий обстріл освітніх закладів в Донецькій області.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вночі з’явились масові повідомлення в російських пабліках про "облаштування вогневих позицій Нацбатальйонів" в Донецькій області. А саме:
- Краматорськ: Машинобудівний коледж, загальноосвітні школи #10 та #16;
-Слов’янськ. Машинобудівний ліцей.
"Будьте пильні. Вживайте заходів щодо безпеки та не ігноруйте повідомлення про тривоги", - зазначає Андрющенко.