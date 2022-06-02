Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника "Байрактар" для України
7 31338
Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська.
Про це міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"У Туреччині була підписана угода з президентом Турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви. Цей договір відкриває шлях для закупівлі "Байрактару"", - написав Анушаускас.
За його словами, громадяни Литви зібрали майже 6 млн євро за три доби для купівлі ударного дрона для потреб української армії.