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Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника "Байрактар" для України

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Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника "Байрактар" для України
Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська.

Про це міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У Туреччині була підписана угода з президентом Турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви. Цей договір відкриває шлях для закупівлі "Байрактару"", - написав Анушаускас.

За його словами, громадяни Литви зібрали майже 6 млн євро за три доби для купівлі ударного дрона для потреб української армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Литві за три дні зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України

Топ коментарі

  • Крэйда Гібсон
    А Игааарь Валерач сколько байрактаров купил для Украины кто-то в курсе?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Литовцям за підтримку України-черговий респект...
  • Pravda22 Pravda22
    Дуже гарна ініціатива і головне корисна. Дякуємо Литва! Можна запустити флешмоб, коли кожна країна збирає гроші, домовляється з Туреччиною про 1-5 байрактарів і відправляє їх в Україну.
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