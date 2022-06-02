Через ракетний удар по Львівщині 13 потягів затримуються
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram УЗ.
Мова йде про наступні поїзди:
№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
№ 18 Львів — Харків
№ 37 Ужгород — Одеса
№ 13 Київ — Солотвино
№ 45 Ужгород — Харків
№ 96 Рахів — Київ
№ 95 Київ — Рахів
№ 1 Івано-Франківськ — Харків
№ 43 Івано-Франківськ — Київ
№ 14 Солотвино — Київ
№ 38 Одеса — Ужгород
№ 25 Рахів — Одеса
№ 29 Київ — Ужгород
Також повідомляється, що сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
№ 6155 Львів — Лавочне
№ 6187 Львів — Мукачево
№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)
Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 02.06 не курсуватиме.
"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками", - підкреслюють в "Укрзалізниці".