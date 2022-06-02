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Через ракетний удар по Львівщині 13 потягів затримуються

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Через ракетний удар по Львівщині 13 потягів затримуються
У результаті обстрілу залізничної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області затримується низка потягів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram УЗ.

Мова йде про наступні поїзди:

№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
№ 18 Львів — Харків
№ 37 Ужгород — Одеса
№ 13 Київ — Солотвино
№ 45 Ужгород — Харків
№ 96 Рахів — Київ
№ 95 Київ — Рахів
№ 1 Івано-Франківськ — Харків
№ 43 Івано-Франківськ — Київ
№ 14 Солотвино — Київ
№ 38 Одеса — Ужгород
№ 25 Рахів — Одеса
№ 29 Київ — Ужгород

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Також повідомляється, що сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
№ 6155 Львів — Лавочне
№ 6187 Львів — Мукачево
№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 02.06 не курсуватиме.

"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками", - підкреслюють в "Укрзалізниці".

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Yevhen Yasiura 0a71fcfe
    Питання в іншому, а для кого цей допис про затримку конкретних 13 поїздів? Для ворога, а може ще б дали дані станцій де вони у почекальні? Люди добрі, та війна ж. Москалі били для того, щоб припинити залізничне сполучення із Закарпаттям, яке межує із 4-а країнами Євросоюзу Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Польщею. Там все це добре знають, а тут ще їм дають 13 номерів поїздів, заходь в ГУГЛ, дивись відправки і будеш знати це скупчення. Москалі не такі дурні як їх нам показують арестовичі з геращенками. Не дай Боже ворог задумав ще ударити... Пора цензору таки ставити цензуру що можна публікувати , а що ні. Бо з такими "контролерами" можна все згубити і знищити.
  • Олег Шестакович
    Головне що ситуація повністю "контрольована" - жодної ракети яка пролетіла 1000!!! кілометрів не збили інакше вже б хвалились але ситуація "контрольована"!!!
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