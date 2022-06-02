Це варварська війна, - Меркель вперше за багато місяців висловила солідарність з Україною, - Reuters

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше після місяців мовчання висловила солідарність з Україною, яка потерпає від повномасштабного нападу РФ.

Свою позицію вона озвучила на заході у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Меркель назвала війну "варварською" і заявила, що підтримує зусилля, яких теперішній німецький уряд докладає, щоб її припинити.

"Моя солідарність - з Україною", - наголосила вона.

￼Одразу після вторгнення Російської Федерації до України в лютому ексканцлерка публічно засудила дії Москви. Але після цього замовчала на кілька місяців, викликавши цим здивування та критику на свою адресу.

Читайте: "Північний потік - 2" та спроби інтегрувати РФ у економіку ЄС були помилкою, - ексглава МЗС ФРН Габріель

Актор Ульріх Маттес, друг Меркель, захищав її, сказавши журналу Stern цього тижня, що війна турбує її, але вона не хоче втручатися. "Я підозрюю, що вона не хоче бути свого роду другорядним канцлером", — цитують його слова.

Раніше Меркель викликала критику з боку США та інших за підтримку запланованого газопроводу "Північний потік-2", призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини. Наступник Меркель Олаф Шольц закрив проєкт.

Вона також наголошувала на необхідності продовжити спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним навіть після окупації Криму та війни на сході України.

Також читайте: Меркель відповіла на звинувачення Зеленського і запрошення в Бучу: Підтримує своє рішення 2008 року

Деякі інші німецькі політики, зокрема її колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, визнали, що політика примирення з Росією, можливо, була занадто оптимістичною.