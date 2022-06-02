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Україна має перемогти, - глава МЗС Німеччини Бербок

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Україна має перемогти, - глава МЗС Німеччини Бербок
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок чітко заявила, що хотіла б перемоги України у війні, яку проти неї веде Росія.

Про це вона сказала під час ефіру ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Бербок запитали про більш обережне формулювання канцлера Олафа Шольца про те, що Росія не повинна виграти війну. "Я кажу, що те, що каже канцлер, правда", — сказала вона.

"Звичайно, Росія повинна не виграти цю війну, а стратегічно її програти. Росія порушує міжнародне право. Вони хочуть зруйнувати мир в Україні. Тому Україна ні за яких умов не повинна програти – це означає: Україна має перемогти", - зазначила вона.

Як зазначається, під час дебатів Шольц знову висловив обережність щодо зовнішньополітичних цілей Німеччини у війні. Мета федерального уряду полягає в тому, щоб президент Росії "не виграв" загарбницьку війну, яку він розпочав проти України, сказав він.

"Наша мета – щоб Україна змогла захиститися та була успішною", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін не переможе. Ми разом з вами, ми об‘єднані", - Шольц під час марафону "Save Ukraine" в центрі Берліну

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так припиніть лише патякати та почніть нарешті шось для цього робити...
  • Mykola Trofimenko
    Між "президент Росії "не виграв" загарбницьку війну, яку він розпочав проти України" та "Україна має перемогти" все ж таки дуже велика різниця
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Україна переможе всупереч прагненям зелених кремлівських гнид !!!)))
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