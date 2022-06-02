Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 850 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1363 танки та 3354 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 850 осіб.