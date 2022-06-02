Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 850 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1363 танки та 3354 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 850 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 30850 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1363 (+2) од,
бойових броньованих машин - 3354 (+11) од,
артилерійських систем - 661 (+2) од,
РСЗВ - 207 (+0) од,
засоби ППО - 95 (+1) од,
літаків - 210 (+2) од,
гелікоптерів - 175 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),
крилаті ракети - 120 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од,
спеціальна техніка - 51 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.