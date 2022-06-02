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Передавав координати для обстрілів та дані про переміщення ЗСУ: На Сумщині затримали чоловіка, який співпрацював зі спецслужбами РФ

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Передавав координати для обстрілів та дані про переміщення ЗСУ: На Сумщині затримали чоловіка, який співпрацював зі спецслужбами РФ
Чоловіка, який передавав інформацію про переміщення ЗСУ російським окупантами, затримано на Сумщині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прокуратури, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби РФ. Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних Сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.

Чоловіка затримано і йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Це вбивця. І судити його мають, як вбивцю, а не інформатора.
  • Юрий Петров 33876dd3
    А що треба зробить з тим вилупком, який перевів завод з виробництва нептунів га одноденний робочий тиждень? Він чімось кращій? Чи може має нести меньшу відповідальність?
  • Крэйда Гібсон
    та его пристрелить нужно. и все. в назидание другим колаборантам!!!
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