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Окупанти розстрілюють українських чиновників у Маріуполі, десятки волонтерів утримують у в'язниці, - мер Бойченко

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Окупанти розстрілюють українських чиновників у Маріуполі, десятки волонтерів утримують у в'язниці, - мер Бойченко
Рашисти в окупованому Маріуполі розстрілюють українських волонтерів та чиновників, оскільки ті відмовились співпрацювати із місцевою "владою" та колаборантами.

Про це повідомляє мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фейковий суд "днр" засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл. Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто. Очікує вироку фейкової республіки і українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. Є повідомлення про застосування до неї тортур", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Після війни треба відверто називати прізвища винних у цьому посадовців.
    Інакше мертві не пробачать.
  • Valter Valter
    А на что вы рассчитывали вообще то когда дали окупантам зайти в Украину? На то они и окупанты. Чтобы этого не было и содержат большую и сильную армию и уничтожают окупантов начиная с границы а не пускать без единого выстрела вглубь страны
  • 5 копійок
    Ці смерті на совісті оманського клоуна. Якщо вона в нього є.
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