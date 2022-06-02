Легендарний танцюрист Баришніков звернувся до Путіна: Ваш русский мир умрет от своих страхов

74-річний танцівник Михайло Баришніков звернувся до президента РФ Володимира Путіна та заявив, що "русский мир" помре від страху.

Баришнікова обурило блокування сайту проєкту "Настоящая Россия", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Наводимо його звернення до Путіна повністю.

"Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт — веб-сайт Настоящей России. Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте.

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Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом — Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие.

Вашему русскому миру — миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть — несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов".

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Проєкт "Настоящая Россия" було створено після початку війни в Україні. Він допомагає українським біженцям, а також людям, які були змушені покинути РФ.