В Раду громадського контролю при НАБУ намагаються "пропихнути" "своїх людей", - учасник конкурсу Хвощевський

Завершено конкурс з формування Ради громадського контролю при НАБУ.

Про це повідомив член ПО "Праве діло" та учасник конкурсу з формування Ради громадського контролю при НАБУ Олег Хвощевський, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, друзі, дозвольте Вас познайомити з Микитюком Антоном, а насправді - це не Антон, а Наполеон. На сторінці Антона у фейсбуці всього два поста. В першому посту він закликає голосувати за нього на конкурсі до Громадської Ради при НАБУ та отримує сім лайків під під цим постом. А в другому пості він повідомляє про те, що за нього проголосувало одинадцять тисяч сто одинадцять осіб з 13 тисяч учасників голосування. Під цим постом Антону ставлять п'ять лайків", - зазначив він.

"Це тобі не Олег Михайлик, який ходить із кулею біля серця і який став інвалідом у боротьбі з корупціонерами. Це не Олег Хвощевський, який з 14 року б'ється з Киваловими та його породженнями у судах та прокуратурах. Це чарівник Антон із двома постами у фейсбуці та п'ятьма лайками. Як це відбувається, що вже четвертий рік, ось таких Антонів пропихають у Ради при НАБУ, Прокуратурі, ДБР я не просто розповім, а й покажу. Схема не складна і не дуже затратна для тих людей, які стоять за Антонами. Нас просто "наепывают". Очищатимемося. Як на Росії у нас не буде, ми не раби", - підсумував Хвощевський.

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