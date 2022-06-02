Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС на найближчому саміті
Про це сказав Петро Порошенко журналістам у Роттердамі в кулуарах Конгресу ЄНП, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наголосив – треба максимально використати це вікно можливостей і зробити відмову від підтримки євроінтеграції України токсичною для європейських лідерів.
"Наша команда брала безпосередню участь у формулюванні головного документа Конгресу. Є дуже коротке вікно можливостей, де ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб зупинити війну, викинути загарбників і просунути країну у Європу", – говорить Порошенко.
"Тому першим пунктом для нас є заклик найбільшої європейської партії негайно надати Україні на найближчому саміті Європейського Союзу статус кандидата. І ми цього добилися. Зараз буде залежати від того, як інші партійні групи будуть працювати, як інші країни будуть працювати. Ми маємо зробити токсичною відмову Україні від статусу", – зазначає Петро Порошенко.
"Дуже важливо, що про це чітко наголосили Голова Єврокомісії, Голова Європарламенту. Ви бачили вчора мої інтенсивні переговори, і всієї нашої делегації і з Урсулою фон дер Ляєн, і з Робертою Метсолою. Це дуже важливо", – пояснює Порошенко.
"Це величезна робота, яку в інший спосіб не здатні були б зробити. Я вважаю, що ми сьогодні ще не перемогли, але зробили величезний крок в правильному напрямку", – резюмує Порошенко.