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Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС на найближчому саміті

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Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС на найближчому саміті
Надання Україні статусу кандидата у члени ЄС – одне з найважливіших завдань, яке потребує об’єднання всіх політичних та дипломатичних зусиль.

Про це сказав Петро Порошенко журналістам у Роттердамі в кулуарах Конгресу ЄНП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив – треба максимально використати це вікно можливостей і зробити відмову від підтримки євроінтеграції України токсичною для європейських лідерів.

"Наша команда брала безпосередню участь у формулюванні головного документа Конгресу. Є дуже коротке вікно можливостей, де ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб зупинити війну, викинути загарбників і просунути країну у Європу", – говорить Порошенко.

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"Тому першим пунктом для нас є заклик найбільшої європейської партії негайно надати Україні на найближчому саміті Європейського Союзу статус кандидата. І ми цього добилися. Зараз буде залежати від того, як інші партійні групи будуть працювати, як інші країни будуть працювати. Ми маємо зробити токсичною відмову Україні від статусу", – зазначає Петро Порошенко.

"Дуже важливо, що про це чітко наголосили Голова Єврокомісії, Голова Європарламенту. Ви бачили вчора мої інтенсивні переговори, і всієї нашої делегації і з Урсулою фон дер Ляєн, і з Робертою Метсолою. Це дуже важливо", – пояснює Порошенко.

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"Це величезна робота, яку в інший спосіб не здатні були б зробити. Я вважаю, що ми сьогодні ще не перемогли, але зробили величезний крок в правильному напрямку", – резюмує Порошенко.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    кожна згадка про Порошенка це голка у серці нашого народного президента малоросьні Володимира Олександровича - лідера **********! - коли ж його посадять нарешті?
  • Дмитрий Курепин
    Давай Гетьман, Вы наша надежда!!!!
  • Ksenia VB
    Дід Микола
    @malitskiy_
    ·
    1 черв.
    О, в які часи довелося жити!
    Фашисти обзивають інших фашистами.
    Нарциси обзивають інших нарцисами
    Офіційних мільйонерів називають"прастимі парнями із народа".
    Про сцикунів кажуть, що вони мають "залізні яйця".
    І герой - не той хто мужньо б'є ворога на полі бою, а той хто не втік.
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