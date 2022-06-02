Тривають важкі бої за Сєверодонецьк, в полон взято шістьох окупантів з "ЛНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж

У Сєверодонецьку тривають важкі бої, окупанти намагаються якомога швидше захопити все місто.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В Сєверодонецьку тривають запеклі бої, противник захопив більшу частину міста. Вчора бійці Нацгвардії захопили 6 полонених зі складу 2-ї мотострілецької ЗС РФ - В'ячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артем Оливинський, Сарафанов Андрій, Хвостіков Ілля, Уразовський Юрій. Усі вони мобілізовані з Луганської області, яких кинули в лобову атаку. Штурмовий загін був розгромлений, російські командири загинули, і тоді ці шестеро здались, тепер житимуть. Раніше брали у місті полонених зі складу штурмового загону 7-ї мотострілецької бригади", - зазначив журналіст.









За словами Бутусова, окупанти зайняли більшу частину Сєверодонецька, водночас українські воїни продовжують виконувати накази та оборонятись попри важку обстановку. Обидва мости через Сіверський Донець у місті російська артилерія постійно обстрілює.

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"Фотографії цих двох мостів почали викладати керівники нашої влади, фотографію у якому стані знаходиться основний Синецький міст виклав голова Військової адміністрації Сергій Гайдай. Також фото мостів викладають журналісти зарубіжних інформагенцій. І ніхто не називає у владі це "корегуванням вогню", звичайно, це загальнодоступна реальність", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Українські воїни б’ються героїчно, противник активно застосовує артилерію, міномети калібром до 240 мм, танки та легку бронетехніку. Зараз у Сєверодонецьку йде важкий бій, росіяни намагаються якомога швидше захопити все місто. Причини швидкого заходу та просування противника у Сєверодонецьку не мають викликати подиву, про це багато разів попереджали", - підсумував він.

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